Еще одна международная платежная система выходит на рынок Украины

Международная карточная платежная система JCB Payment System (Япония) выходит на украинский рынок. Она входит в топ-3 среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка .

Сообщается, что НБУ согласовал условия и порядок деятельности JCB Payment System в Украине. Она будет предоставлять услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг. Эта система стала пятой в Украине, платежной организацией которой является нерезидент.

Ожидается, что приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией.