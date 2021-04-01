Ще одна міжнародна платіжна система виходить на ринок України

Міжнародна карткова платіжна система JCB Payment System (Японія) виходить на український ринок. Вона входить до топ-3 серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карт.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку.
Повідомляється, що НБУ погодив умови і порядок діяльності JCB Payment System в Україні. Вона надаватиме послуги еквайрінгу, видачі готівки та оплати товарів і послуг. Ця система стала п'ятою в Україні, платіжною організацією якої є нерезидент.
Очікується, що прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України. Також це сприятиме налагодженню більш тісних відносин між Україною і Японією.
Нагадаємо, у листопаді в Україні почали випускати випуск платіжних карток міжнародної системи UnionPay International. Ці карти позиціонують, насамперед, як корисні для тих, хто часто подорожує в Китай, країни Південно-східної Азії або веде бізнес з китайськими партнерами.
Згідно з даними НБУ, в Україні статус соціально важливих підтвердили п'ять платіжних систем, в тому числі, MasterCard і Visa.