Еще одна медальная надежда в каратэ и старт художественной гимнастики: за чем следить на ОИ

Самые реальные шансы принести очередную медаль Украину имеет наш каратист Станислав Горуна. Он является действующим чемпионом Европы. Также в женском каратэ постарается повторить вчерашний успех Анжелики Терлюги, которая взяла "серебро", Анита Серегина.
Кроме этого за награды посоревнуются, а мужчины уже борются, сразу шесть легкоатлетов в спортивной ходьбе - Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Марьян Закальницький, Людмила Оляновський, Мария Сахарук и Анна Шевчук.
Также сегодня стартуют соревнования по художественной гимнастике, где представлены украинки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко.
Полное расписание выступлений украинских спортсменов сегодня ниже:
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Спортивная ходьба
- 23:30 (5 августа) - мужчины, 50 км: Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Марьян Закальницький
- 10:30 - женщины, 20 км: Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Анна Шевчук
ГРЕБЛЯ
Каноэ-двойка, 500 м, женщины
- 3:37 - предварительные заплывы: Людмила Лузан, Анастасия Четверикова
Каноэ-одиночка, 1000 м, мужчины
- 3:52 - предварительный заплыв: Павел Алтухов
- 4:16 - предварительный заплыв: Юрий Вандюк
Байдарка-четверка, 500 м, женщины
- 4:30 - предварительные заплывы: Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова, Мария Повх
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Индивидуальное многоборье
- 4:20 - квалификация: Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко
КАРАТЭ
Кумитэ, женщины
- С 6:28 - предварительный раунд, 14:40 - финал: Анита Серегина (до 61 кг)
Кумитэ, мужчины
- С 11:00 - предварительный раунд, 14:50 - финал: Станислав Горуна (до 75 кг)
ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
- С 6:30 - предварительные схватки (финал - 7 августа): Оксана Ливач (до 50 кг)
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Вышка 10 м, мужчины
- 9:00 - предварительные соревнования: Алексей Середа
ВЕЛОТРЕК
Спринт, женщины
- 9:30 - квалификация (финал - 8 августа): Елена Старикова, Любовь Басова
АРТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ
Команды
- 13:30 - техническая группа: Украина
Другие знаковые события дня на ОИ:
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Финалы
- 14:50 - метание копья, женщины
- 15:00 - бег на 5000 метров, мужчины
- 15:35 - бег на 400 метров, женщины
- 15:50 - бег на 1500 метров, женщины
- 16:30 - эстафета 4х100, женщины
- 16:50 - эстафета 4х100, мужчины
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
- 4:30 - матч за "бронзу", женщины: Великобритания - Индия
- 13:00 - матч за "золото", женщины: Нидерланды - Аргентина
ФУТБОЛ
- 12:00 - матч за "бронзу", мужчины: Мексика - Япония
- 15:00 - матч за "золото", женщины: Швеция - Канада
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРИЕ
- 13:30 - финал (лазер-ран), женщины
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Команды
- 5:00 - матч за "бронзу": Южная Корея - Япония
- 13:30 - матч за "золото": Китай - Германия
ВЕЛОТРЭК
- 11:15 - мэдисон, финал, женщины
- 12:35-12:50 - спринт, финал, мужчины