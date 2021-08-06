Ще одна медальна надія в карате і старт художньої гімнастики: за чим стежити на ОІ

Найреальніші шанси принести чергову медаль Україну має наш каратист Станіслав Горуна. Він є чинним чемпіоном Європи. Також в жіночому карате постарається повторити вчорашній успіх Анжеліки Терлюги, яка взяла "срібло", Аніта Серьогіна.
Окрім цього за нагороди позмагаються, а чоловіки вже борються, одразу шість легкоатлетів у спортивній ходьбі - Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Мар'ян Закальницький, Людмила Оляновський, Марія Сахарук та Ганна Шевчук.
Також сьогодні стартують змагання з художньої гімнастики, де представлені Українки Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко.
Повний розклад виступів українських спортсменів сьогодні нижче:
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Спортивна ходьба
- 23:30 (5 серпня) - чоловіки, 50 км: Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Мар'ян Закальницький
- 10:30 - жінки, 20 км: Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Анна Шевчук
ВЕСЛУВАННЯ
Каное-двійка, 500 м, жінки
- 3:37 - попередні запливи: Людмила Лузан, Анастасія Четверикова
Каное-одинак, 1000 м, чоловіки
- 3:52 - попередній заплив: Павло Алтухов
- 4:16 - попередній заплив: Юрій Вандюк
Байдарка-четвірка, 500 м, жінки
- 4:30 - попередні запливи: Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Повх
ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА
Індивідуальне багатоборство
- 4:20 - кваліфікація: Христина Погранична, Вікторія Онопрієнко
КАРАТЕ
Куміте, жінки
- З 6:28 - попередній раунд, 14: 40-фінал: Аніта Серьогіна (до 61 кг)
Куміте, чоловіки
- З 11:00 - попередній раунд, 14:50 - фінал: Станіслав Горуна (до 75 кг)
ЖІНОЧА БОРОТЬБА
- З 6:30-попередні сутички (фінал - 7 серпня): Оксана Лівач (до 50 кг)
СТРИБКИ У ВОДУ
Вишка 10 м, чоловіки
- 9:00-попередні змагання: Олексій Середа
ВЕЛОТРЕК
Спринт, жінки
- 9:30-кваліфікація (фінал - 8 серпня): Олена Старікова, Любов Басова
АРТИСТИЧНЕ ПЛАВАННЯ
Команда
- 13:30 - технічна група: Україна
Інші знакові події дня на ОІ:
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Фінал
- 14:50 - метання списа, жінки
- 15:00 - біг на 5000 метрів, чоловіки
- 15:35 - біг на 400 метрів, жінки
- 15:50 - біг на 1500 метрів, жінки
- 16:30 - естафета 4х100, жінки
- 16:50 - естафета 4х100, чоловіки
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
- 4:30-матч за "бронзу", жінки: Великобританія - Індія
- 13:00 - матч за "золото", жінки: Нідерланди - Аргентина
ФУТБОЛ
- 12:00 - матч за "бронзу", чоловіки: Мексика - Японія
- 15:00 - матч за "золото", жінки: Швеція - Канада
СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО
- 13:30 - фінал (лазер-ран), жінки
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Команда
- 5:00 - матч за "бронзу": Південна Корея - Японія
- 13:30 - матч за "золото": Китай - Німеччина
Велотрек
- 11:15 - медісон, фінал, жінки
- 12:35-12:50 - спринт, фінал, чоловіки