Еще одна компания из списка Stop Bloody Energy прекращает роботу в России

"Правление сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий деятельности в России, но после тщательного рассмотрения возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон", - заявили в Sulzer.

Sulzer производит насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их сервисным обслуживанием. Портфель заказов за 2021 год составил около 3,2 млрд. швейцарских франков.

Компания Sulzer в рамках проекта Stop Bloody Energy была включена в список корпораций, продолжающих сотрудничество с Россией вопреки развязанной ею агрессивно войны против Украины. https://bloody.energy/uk/golovna/

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поприветствовал решение компании.

"Стартует процесс продажи активов. Sulzer производит насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их сервисным обслуживанием. Главная причина – санкции и война России против Украины", - прокомментировал Ермак.

В "черном списке" Stop Bloody Energy остается еще 13 западных нефтесервисных компании, которые продолжают сотрудничать с Россией.

Напомним, в марте ДТЭК Рината Ахметова и государственные НАК "Нефтегаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.