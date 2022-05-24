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Ще одна компанія зі списку Stop Bloody Energy припиняє роботу в Росії

Фото: ще одна компанія зі списку Stop Bloody Energy припиняє роботу у Росії (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Швейцарський концерн Sulzer, що спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин і обладнання, оголосив про рішення піти з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява компанія.

"Правління шкодує про необхідність цього рішення після десятиліть діяльності в Росії, але після ретельного розгляду можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін", - заявили в Sulzer.

Sulzer виробляє насоси, верстати та інше промислове обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей, а також займається їх сервісним обслуговуванням. Портфель замовлень за 2021 рік склав близько 3,2 млрд. швейцарських франків.

Компанія Sulzer в рамках проекту Stop Bloody Energy була включена в список корпорацій, що продовжують співпрацю з Росією всупереч розв'язаної нею агресивно війни проти України. https://bloody.energy/uk/golovna/

Глава офісу президента України Андрій Єрмак привітав рішення компанії.

"Стартує процес продажу активів. Sulzer виробляє насоси, верстати та інше промислове обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей, а також займається їх сервісним обслуговуванням. Головна причина-санкції і війна Росії проти України", - прокоментував Єрмак.

У" чорному списку " Stop Bloody Energy залишається ще 13 західних нафтосервісних компанії, які продовжують співпрацювати з Росією.

Нагадаємо, в березні ДТЕК Ріната Ахметова і державні НАК "Нафтогаз України" і НЕК "Укренерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією в паливно-енергетичній сфері.

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