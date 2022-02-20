Еще один украинский военный ранен из-за обстрелов на Донбассе

Пророссийские боевики с утра 20 февраля совершили 20 обстрелов на Донбассе. В результате ранение получил еще один украинский боец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба пресс-центра ООС.
Сообщается, что со стороны российских формирований зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Оккупационные войска обстреляли:
"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.
Напомним, до этого сообщалось о двух погибших и пяти раненых украинских военных с начала обострения на Донбассе.
За минувшие сутки пророссийские боевики совершили 136 обстрелов.