Ще одного українського військового поранено через обстріли на Донбасі

Проросійські бойовики з ранку 20 лютого здійснили 20 обстрілів на Донбасі. В результаті поранення отримав ще один український боєць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook штабу прес-центру ООС.
Повідомляється, що з боку російських формувань зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Окупаційні війська обстріляли:
"В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення і знаходиться в лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до цього повідомлялося про двох загиблих і п'ятьох поранених українських військових з початку загострення на Донбасі.
За минулу добу проросійські бойовики здійснили 136 обстрілів.