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Ще одного українського військового поранено через обстріли на Донбасі

Автор: Сергей Новиков

Проросійські бойовики з ранку 20 лютого здійснили 20 обстрілів на Донбасі. В результаті поранення отримав ще один український боєць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook штабу прес-центру ООС.

Повідомляється, що з боку російських формувань зафіксовано 20 порушень, 18 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Окупаційні війська обстріляли:

  • Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм
  • Авдіївку - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів
  • Гранітне - з мінометів калібру 120 мм
  • Двічі Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм
  • Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм
  • Опитне - з мінометів калібру 120 мм
  • Піски - з мінометів калібру 82 мм
  • Новогнатівку - з мінометів калібру 82 мм
  • Щастя - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів
  • Артема - з мінометів калібру 120 мм
  • Двічі Новотошківське - з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм
  • Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм
  • Старомихайлівку - з мінометів калібру 120 мм
  • Світлодарськ - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї
  • Золоте - з мінометів калібру 120 мм

"В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення і знаходиться в лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього повідомлялося про двох загиблих і п'ятьох поранених українських військових з початку загострення на Донбасі.

За минулу добу проросійські бойовики здійснили 136 обстрілів.

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