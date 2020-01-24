Еще один украинский порт передали в концессию

Морской порт "Ольвия" в Николаеве передали в концессию катарской компании "QTerminals". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook.

По словам Гончарука, благодаря концессии порта "Ольвия" государственный бюджет Украины получит 3,4 млрд гривен инвестиций за пять лет.

"Завершился концессионный конкурс в порту "Ольвия". Победитель - компания из Катара "QTerminals". Это ведущий портовый оператор Катара. Что получит от договора украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн. Инвестиционные обязательства - 3,4 млрд гривен (за 5 лет). Средства для развития местной инфраструктуры Николаевской области - 80 млн грн", - написал Гончарук.

Отметим, концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Ранее в концессию был передан Херсонский морской торговый порт. Победителем тендера стала компания "Рисоил-Херсон", которая инвестирует около 300 млн гривен в порт.

Напомним, в Кабмине планируют отдать под приватизацию более 300 объектов в 2020 году. В первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов.