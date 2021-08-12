Еще один украинский банк добровольно сдал лицензию

Как отмечается в сообщении, 3 февраля 2021 года акционеры ПАО "Расчетный центр" приняли решение о прекращении этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 30 июня 2021 года ПАО "Расчетный центр" завершил банковскую деятельность.

По данным НБУ, ПАО "Расчетный центр" имеет лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на клиринговую деятельность и продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала.

"В то же время денежные расчеты, связанные с клиринговой деятельностью, в дальнейшем будут обеспечиваться с использованием счета в Национальном банке Украины, что предусмотрено законом и лучшими международными практиками", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, "Расчетный центр" - восьмой банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица. Ранее НБУ уже отозвал лицензии у ПАО "ВЕРНУМ БАНК", АО "БМ Банк", ПАО "ДиВи Банк", ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ПАО "Промышленно-финансовый банк" и ПАО "Кредит Оптима Банк".