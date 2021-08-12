Ще один український банк добровільно здав ліцензію

Як зазначається в повідомленні, 3 лютого 2021 року акціонери ПАТ "Розрахунковий центр" ухвалили рішення про припинення цим банком здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 30 червня 2021 року ПАТ "Розрахунковий центр" завершив здійснення банківської діяльності.

За даними НБУ, ПАТ "Розрахунковий центр" має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингової діяльності і продовжить здійснювати відповідну професійну діяльність на ринках капіталу.

"Водночас грошові розрахунки, пов’язані з кліринговою діяльністю, надалі забезпечуватимуться з використанням рахунку в Національному банку України, що передбачено законом та найкращими міжнародними практиками", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, "Розрахунковий центр" - восьмий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи. Раніше НБУ вже відкликав ліцензії у ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", АТ "БМ Банк", ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк" та ПАТ "Кредит Оптима Банк".