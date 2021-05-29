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Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Новина українською →
Остин, Суббота 29 мая 2021 21:44
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа Фото: мемориал жертвам Голодомора в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Палата представителей американского штата Техас единогласно приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Он стал 23-м по счету штатом, который присоединился к признанию Голодомора.

Соответствующая резолюция опубликована на сайте техасского Капитолия.

В документе говорится, что Палата представителей 87-го созыва штата Техас признает ноябрь 2021 месяцем памяти жертв геноцида в Украине. Также жителей Техаса призывают почтить память погибших в Голодоморе.

Отметим, Техас стал 23-м по счету штатом, которые признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Напомним, ранее стало известно, что в парламенте Хорватии инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в 2019 году говорил, что Голодомор в Советской Украине должен был сломить волю украинцев.

"С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим провел кампанию голодомора по всей Украине. Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", - заявлял Трюдо.

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