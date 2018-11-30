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Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 19:52
Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Род-Айленд став 22 штатом Сполучених Штатів, який визнав Голодомор 1932-1933 років

Штат Род-Айленд (США) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду посольства України в США в Facebook.

"Офіційно штат Род-Айленд визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, штат Род-Айленд став 22 штатом Сполучених Штатів Америки, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Відзначимо, рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу в цьому місяці прийняли ще чотири штату США - Коннектикут (21 листопада) і Північна Кароліна (19 листопада), Орегон (15 листопада), Алабама (28 листопада).

Нагадаємо, раніше штат Алабама визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з конгресменом Сандером Левіним, який протягом останніх десятиліть був активним лобістом інтересів України, заявив, що Україна цінує внесок США до питання визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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