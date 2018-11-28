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Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Новости » Политика    28.11.2018 - 02:22
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: Голодомор (РБК-Украина)

Алабама стала 21 штатом Соединенных Штатов, который признал Голодомор 1932-1933 годов

Штат Алабама (США) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства Украины в США в Facebook.

В посольстве также отметили, что Алабама стала 21 штатом Соединенных Штатов Америки, который признал Голодомор в Украине геноцидом.

"Штат Алабама определяет Голодомор 1933-1932 годов в Украине геноцидом. И становится 21 американским штатом, который официально присоединяется к почтению памяти жертв этой трагедии", - говорится в сообщении.

 

Штат Алабама визначає Голодомор 1933-1932 років в Україні геноцидом. І стає 21 американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам'яті жертв цієї трагедії. #Голодомор #Holodomor

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Отметим, решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа в этом месяце приняли еще три штата США - Коннектикут (21 ноября) и Северная Каролина (19 ноября), Орегон (15 ноября).

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с конгрессменом Сандером Левиным, который в течение последних десятилетий был активным лоббистом интересов Украины, заявил, что Украина ценит вклад США в вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикигеноцидГолодомор
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