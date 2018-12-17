Ще один моряк заявив, що вважає себе військовополоненим

Фото: Микола Полозов (з відкритих джерел)

Дев'ятий моряк вважає себе військовополоненим

Український моряк Сергій Цибізов, який є членом екіпажу малого броньованого артилерійського катера ВМС України, заявив, що вважає себе військовополоненим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова в Facebook.

"Як і інші вісім військовополонених українських моряків, які раніше були допитані, Сергій Цибізов заявив під протокол, що вважає себе військовополоненим. Від дачі інших свідчень він відмовився", - написав він.

Полозов зазначив, що Цибізов був у бадьорому настрої, не скаржився на тиск з боку адміністрації СІЗО.

"Сергій повідомив, що у нього періодично болить серце. За його словами щемить. Від 15 хвилин до години такі відчуття тривають. Він вже звернувся до лікаря СІЗО Лефортово. Сподівається, що в найближчі дні його оглянуть", - додав адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, захопленими внаслідок агресії РФ проти України в Азовському морі.

Як повідомляло РБК-Україна, звільнення українських моряків, яких Росія захопила в ході атаки в Керченській протоці, буде обумовлено виключно політичним рішенням.