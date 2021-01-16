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Еще один министр в США подал в отставку

Автор: Даша Харченко

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку. В письме действующему президенту США Дональду Трампу он осудил беспорядки в Капитолии.

Об этом сообщает Associated Press.

Министр продолжит работать до 20 января.

В письме главы Минздрава указано, что беспорядки в Вашингтоне стали "атакой на демократическую систему США".

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Напомним, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф заявил, что уходит со своей поста. Он стал третьим министром, покинувшим кабинет 45-го президента Дональда Трампа после штурма Капитолия. Ранее министр образования США Бетси Девос подала в отставку.

Напомним, также 7 января министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками. Она первой из министров отказалась от своей должности после событий в Капитолии.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов и победу Джо Байдена. Протесты переросли в беспорядки, митингующие ворвались в помещение Капитолия.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикикапитолийДональд Трамп