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Ще один міністр у США подав у відставку

Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар подав у відставку. В листі президентові США Дональду Трампу він засудив заворушення в Капітолію.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністр продовжить працювати до 20 січня.

У листі глави МОЗ зазначено, що заворушення у Вашингтоні стали "атакою на демократичну систему США".

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Нагадаємо, виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф заявив, що йде зі своєї посади. Він став третім міністром, який залишив кабінет 45-го президента Дональда Трампа після штурму Капітолію. Раніше міністр освіти США Бетсі Девос подала у відставку.

Нагадаємо, також 7 січня міністр транспорту США Елейн Прат подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями. Вона першою з міністрів відмовилася від своєї посади після подій у Капітолію.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів і перемогу Джо Байдена. Протести переросли у заворушення, мітингувальники увірвалися в приміщення Капітолію.

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