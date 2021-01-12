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В США третий министр ушел в отставку после событий в Капитолии

Вторник 12 января 2021 01:51
В США третий министр ушел в отставку после событий в Капитолии
Фото: (HBO / YouTube)
Автор: Инна Собора

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Вулф заявил, что уходит со своей поста. Он стал третьим министром, покинувшим кабинет 45-го президента Дональда Трампа после штурма Капитолия.

Об этом пишет "Голос Америки".

Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на должность министра внутренней безопасности на прошлой неделе, и Вулф заявил, что немедленно уйдет в отставку.

"Он стал последним высокопоставленным чиновником администрации Трампа, который ушел в отставку после попытки захватить Капитолий в прошлую среду", - говорится в сообщении.

Ранее министр образования США Бетси Девос подала в отставку.

Напомним, также 7 января министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками. Она первой из министров отказалась от своей должности после событий в Капитолии.

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