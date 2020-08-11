ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Еще один лоукостер может запустить полеты в Украину

Рим, Вторник 11 августа 2020 15:59
Еще один лоукостер может запустить полеты в Украину
Фото: самолет easyJet (by Felix Gottwald felixgottwald net)
Автор: РБК-Украина

Компания easyJet получила лицензию на полеты между Украиной и Италией

Один из крупнейших европейских лоукостеров easyJet может запустить полеты в Украину. Компания получила разрешение на полеты между Украиной и Италией.

Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Италии.

Сообщается, что easyJet получила разрешение на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года. Лицензия была оформлена еще 23 июля на easyJet Europe Airline GmbH - австрийское подразделение.

Отметим, в сообщении о выдаче лицензии нет информации о маршрутах. Указано только то, что easyJet сможет выполнять 12 рейсов в неделю.

До этого easyJet никогда не летал в Украину, а на постсоветском пространстве работал только на рынке России.

Напомним, ранее сообщалось, что Управление гражданской авиации Италии (ENAC) пригрозило приостановить разрешение Ryanair на полеты, сославшись на несоблюдение компанией правил безопасности во время карантина; Ryanair выполняет несколько рейсов между Украиной и Италией.

До этого сообщалось, что Wizz Air запускает новые рейсы из Украины в Италию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Италиялоукостполеты
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь