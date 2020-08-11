ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ще один лоукостер може запустити польоти до України

Рим, Вівторок 11 серпня 2020 15:59
Ще один лоукостер може запустити польоти до України
Фото: літак easyJet (by Felix Gottwald felixgottwald net)
Автор: РБК-Україна

Компанія easyJet отримала ліцензію на польоти між Україною та Італією

Один з найбільших європейських лоукостерів easyJet може запустити польоти до України. Компанія отримала дозвіл на польоти між Україною та Італією.

Про це йдеться в повідомленні Управління цивільної авіації Італії.

Повідомляється, що easyJet отримала дозвіл на польоти з Італії до України до кінця жовтня 2020 року. Ліцензія була оформлена ще 23 липня на easyJet Europe Airline GmbH - австрійський підрозділ.

Зазначимо, у повідомленні про видачу ліцензії немає інформації про маршрути. Вказано тільки те, що easyJet зможе виконувати 12 рейсів на тиждень.

До цього easyJet ніколи не літав до України, а на пострадянському просторі працював тільки на ринку Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Управління цивільної авіації Італії (ENAC) пригрозило призупинити дозвіл Ryanair на польоти, пославшись на недотримання компанією правил безпеки під час карантину; Ryanair виконує кілька рейсів між Україною та Італією.

До цього повідомлялося, що Wizz Air відкриває нові рейси з України до Італії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Італіялоукостполеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся