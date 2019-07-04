Еще один корабль НАТО зашел в Черное море на время "Си Бриз-2019"

Вечером 3 июля французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в черноморские воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одесское издание "Думская".

Корабль радиоэлектронной разведки сил НАТО был построен для перехвата и анализа сигналов, в том числе с помощью спутников. Сам корабль был введен в строй в 2006 году. Экипаж корабля состоит из 30 моряков и 80 операторов разведаппаратуры.

Ранее этот корабль неоднократно входил в Черное море для разведывательных действий. "Дюпюи-де-Лом" присутствовал в черноморских водах в 2006, 2010, 2014 и 2015 годах.

Отмечается, что французкий разведчик не будет принимать участия в международных учениях "Си Бриз-2019". Скорее, он будет наблюдать за российскими кораблями, которые следят за американским эсминцем "Карни".

Отметим, ранее Россия направила свои корабли для контроля учений, организованными Украиной и НАТО, "Си Бриз-2019". В частности, РФ выставила для контроля и наблюдения судно "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый". Так же для дежурства были задействованы самолеты морской авиации РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессу прибыл американский эсминец США USS Carney. Вместе с тем стало известно, что в Одессу впервые прибудет высокоскоростное десантное судно США USNS Yuma для участия в международных учениях "Си-Бриз 2019".