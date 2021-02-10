Еще один комитет Рады против права детей-сирот поступать в вузы вне конкурса

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал законодательную инициативу о праве детей-сирот поступать в вузы вне конкурса. Речь идет о законопроекте №3862.

Отметим, соответствующая норма существовала в законодательстве Украины до 2016 года и была отменена по предложению Министерства образования и науки. Наличие такого права у детей-сирот трактовалось Минобразования как нарушение соответствующей нормы Конституции Украины.

"Народные депутаты рассмотрели законопроект №3862... По результатам рассмотрения комитет рекомендует направить указанный законопроект на доработку", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, еще в октябре 2020-го комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал изъять норму о льготном поступлении детей-сирот из законопроекта №3862.

В комитете объясняли, что введение абсолютного права на поступление вне конкурса для определенных категорий граждан Украины, без каких-либо ограничений и квот, нарушает право других граждан на поступление в вузы по конкурсу.

Напомним, в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Документ позволяет таким детям жить в приемных семьях после 18 лет.