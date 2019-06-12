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Еще один кандидат от партии "Слуга народа" передумал идти на выборы в Раду

Новости » Выборы 2019    12.06.2019 - 21:57
Еще один кандидат от партии "Слуга народа" передумал идти на выборы в Раду
Фото: Юрий Гусев (facebook.com)

Экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев не идет на выборы с партией "Слуга народа"

Бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев не идет на парламентские выборы с политической партией "Слуга народа". Информацию об этом он подтвердил на своей странице в Facebook.

Ранее он занимал должность заместителя министра обороны, руководителя департамента экономической деятельности Министерства обороны, руководителя группы советников Министра экономики.

Напомним, 9 июня партия "Слуга народа" представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года.

Сегодня партия исключила из списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, которая была включена в него под №73. В партии также анонсировали проведение "постпраймериз", в результате которых список партии, представленный на съезде, будет изменен.

Кроме того, Спивак Дмитрий №33 и Гутцайт Вадим №81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии. Спивак отметил, что против него развернулась кампания по дискредитации. По его словам, он не хочет нанести репутационные риски Зеленскому.

Как писало РБК-Украина, если бы досрочные выборы ВР проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании. По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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