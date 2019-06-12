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Ще один кандидат від партії "Слуга народу" передумав йти на вибори в Раду

Новини » Вибори 2019    12.06.2019 - 21:57
Ще один кандидат від партії "Слуга народу" передумав йти на вибори в Раду
Фото: Юрій Гусєв (facebook.com)

Екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв не йде на вибори з партією "Слуга народу"

Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв не йде на парламентські вибори з політичною партією "Слуга народу". Інформацію про це він підтвердив на своїй сторінці в Facebook.

Раніше він обіймав посаду заступника міністра оборони, керівника департаменту економічної діяльності Міністерства оборони, керівника групи радників Міністра економіки.

Нагадаємо, 9 червня партія "Слуга народу" представила список кандидатів на позачергові вибори у Верховну раду, які повинні відбутися 21 липня 2019 року.

Сьогодні партія виключила зі списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, яка була включена в нього під №73. У партії також анонсували проведення "постпраймеріз", в результаті яких список партії, представлений на з'їзді, буде змінено.

Крім того, РБК-Україна писало, що Співак Дмитро №33 і Гутцайт Вадим №81 вирішили не балотуватися на цих виборах і не будуть включені в остаточний список партії. Співак зазначив, що проти нього розгорнулася кампанія з дискредитації. За його словами, він не хоче завдати репутаційні ризики Зеленському.

Як повідомляло РБК-Україна, якби дострокові вибори ВР проходили в Україні в найближчу неділю, близько 86% громадян готові були взяти участь у голосуванні. За даними опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу". Її готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

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