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Еще один иностранный журналист пострадал при обстреле в Карабахе

Автор: РБК-Украина

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе в результате обстрела пострадал еще один иностранный журналист. По предварительным данным, он в тяжелом состоянии.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра информации и общественных связей правительства Армении Оганес Мовсисян.

По его словам, при обстреле в городе Шуши возле местной церкви были ранены несколько журналистов. При этом репортер из России находится в тяжелом состоянии.

"Российский журналист, работавщий у церкви Святого Христа Всеспасителя в Шуши, которая была обстреляна сегодня, получил ранения при повторном ударе ВС Азербайджана по храму", - уточнил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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При этом сообщается, что всего пострадали три журналиста.

Напомним, на прошлой неделе под обстрел в Нагорном Карабахе попали журналисты газеты Le Monde. Двое из них были ранены и оба являлись гражданами Франции. Французский президент Эммануэль Макрон отправил за ними специальный борт.

Отметим, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе не может быть достигнуто в одностороннем порядке.

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Новости Украины обстрелжурналистыНагорный Карабах