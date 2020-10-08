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Ще один іноземний журналіст постраждав при обстрілі в Карабасі

Автор: РБК-Україна

У зоні конфлікту в Нагірному Карабасі в результаті обстрілу постраждав ще один іноземний журналіст. За попередніми даними, він у важкому стані.

Про це у Facebook повідомив керівник Центру інформації і громадських зв'язків уряду Вірменії Оганес Мовсісян.

За його словами, при обстрілі в місті Шуші біля місцевої церкви були поранені кілька журналістів. При цьому репортер з Росії перебуває у важкому стані.

"Російський журналіст, що працював біля церкви Святого Христа Всеспасителя в Шуші, яка була обстріляна сьогодні, отримав поранення при повторному ударі ЗС Азербайджану по храму", - уточнив офіційний представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян.

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При цьому повідомляється, що загалом постраждали три журналіста.

Нагадаємо, минулого тижня під обстріл в Нагірному Карабасі потрапили журналісти газети Le Monde. Двоє з них були поранені і обидва були громадянами Франції. Французький президент Еммануель Макрон відправив за ними спеціальний борт.

Зазначимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що рішення про припинення вогню в Нагірному Карабасі не може бути досягнуто в односторонньому порядку.

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