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Еще один: в Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель Су-34

Фото: в Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель Су-34 (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Вооруженные силы Украины ликвидировали российский бомбардировщик Су-34. Истребитель врага обезвредили в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОП Украины Андрея Ермака.

"На Харьковщине ВСУ в очередной раз сбили российский Су-34. Хорошая работа, ребята", - написал глава ОП Украины Андрей Ермак в Telegram.

Так, информацию об уничтожении российского самолета подтвердил глава Харкисской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, российские войска за сутки 16 раз обстреляли Харьков, а также ударили ракетой. В результате атаки города и области погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

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