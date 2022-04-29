Еще один: в Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель Су-34

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОП Украины Андрея Ермака .

"На Харьковщине ВСУ в очередной раз сбили российский Су-34. Хорошая работа, ребята", - написал глава ОП Украины Андрей Ермак в Telegram.

Напомним, российские войска за сутки 16 раз обстреляли Харьков, а также ударили ракетой. В результате атаки города и области погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

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