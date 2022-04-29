Ще один: у Харківській області ЗСУ збили російський винищувач Су-34

Збройні сили України ліквідували російський бомбардувальник Су-34. Винищувач ворога знешкодили у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОП України Андрія Єрмака.
"На Харківщині ЗСУ вкотре збили російський Су-34. Гарна робота, хлопці", - написав глава ОП України Андрій Єрмак у Telegram.
Такогж інформацію про знищення російського літака підтвердив голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, російські війська за добу 16 разів обстріляли Харків, а також вдарили ракетою. Внаслідок атаки міста та області загинули п'ятеро людей, ще 11 отримали поранення.
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