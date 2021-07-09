Еще один город Украины ввел ограничения для самокатов: список новых правил

Отныне ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.
Водителям электротранспорта запрещено:
ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения
двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям
двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении
перевозить пассажиров
во время движения держаться за другое транспортное средство
во время движения пользоваться телефонами.
Кроме этого, запрещено парковать самокат:
на пешеходных переходах;
на пандусах для маломобильных групп населения;
на остановках общественного транспорта;
на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;
перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;
перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.