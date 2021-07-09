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Еще один город Украины ввел ограничения для самокатов: список новых правил

Автор: РБК-Украина

Львовский городской совет утвердил правила использования на улицах города электросамокатов, а также скутеров, сигвеев, гиробордов, гироскутеров и моноколес. Есть ограничения по скорости и возрасту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Дивись.Інфо".

Отныне ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.

Водителям электротранспорта запрещено:

  • ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения
  • двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям
  • двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении
  • перевозить пассажиров
  • во время движения держаться за другое транспортное средство
  • во время движения пользоваться телефонами.

Кроме этого, запрещено парковать самокат:

  • на пешеходных переходах;
  • на пандусах для маломобильных групп населения;
  • на остановках общественного транспорта;
  • на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;
  • перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;
  • перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.

Напомним, в конце июня правила езды на самокатах ввели в Киеве.

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Львовсамокат