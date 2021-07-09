Ще одне місто України ввело обмеження для самокатів: список нових правил

Відтепер їздити на персональному електричному транспорті дозволено тільки тим, хто досягнув 14 років. Дітям 7 до 14 років дозволено їздити на тротуарах, пішохідних доріжках та у парках, скверах, лише у супроводі дорослих.
Водіям електротранспорту заборонено:
їздити у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
рухатися дорогами для автомобілів та трамвайними коліями
рухатися велосипедними та пішохідними доріжками з одностороннім рухом у протилежному напрямку
перевозити пасажирів
під час руху триматися за інший транспортний засіб
під час руху користуватися телефонами.
Окрім цього, заборонено паркувати самокат:
на пішохідних переходах;
на пандусах для маломобільних груп населення;
на зупинках громадського транспорту;
на велосипедних та пішохідних доріжках, а також на тротуарі, якщо його ширина менша, ніж 1,5 м;
перед входом/виходом до житлових та нежитлових будівель, споруд;
перед або поблизу аварійних виходів і зон виїзду пожежної охорони, швидкої допомоги та інших екстрених служб.