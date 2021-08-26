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Еще один европейский лоукостер начнет полеты в Украину с 1 сентября

Автор: РБК-Украина

С 1 сентября 2021 года в Украину начнет летать еще один европейский лоукостер. Речь идет об авиакомпании Eurowings - дочернем подразделении немецкой Lufthansa.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Международного аэропорта "Борисполь".

Сообщается, что 1 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлится первый рейс Eurowings сообщением Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницу.

Eurowings осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.

Напомним, лоукостер Eurowings заявлял о планах начать работу в Украине еще в 2018 году.

Ранее также сообщалсоь, что с 1 октября молдавский лоукостер FlyOne начнет выполнение рейсов по маршруту Кишинев-Киев-Кишинев.

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БориспольАвиакомпания