Еще один европейский лоукостер начнет полеты в Украину с 1 сентября

С 1 сентября 2021 года в Украину начнет летать еще один европейский лоукостер. Речь идет об авиакомпании Eurowings - дочернем подразделении немецкой Lufthansa.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Международного аэропорта "Борисполь".
Сообщается, что 1 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлится первый рейс Eurowings сообщением Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницу.
Eurowings осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.
Напомним, лоукостер Eurowings заявлял о планах начать работу в Украине еще в 2018 году.
Ранее также сообщалсоь, что с 1 октября молдавский лоукостер FlyOne начнет выполнение рейсов по маршруту Кишинев-Киев-Кишинев.