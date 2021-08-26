RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ще один європейський лоукостер почне польоти до України з 1 вересня

Автор: РБК-Україна

З 1 вересня 2021 року до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings - дочірній підрозділ німецької Lufthansa.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Повідомляється, що 1 вересня в аеропорту "Бориспіль" приземлиться перший рейс Eurowings сполученням Дюссельдорф-Київ-Дюссельдорф. Авіаперевізник буде виконувати рейси три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницю.

Eurowings здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319.

Нагадаємо, лоукостер Eurowings заявляв про плани розпочати роботу в Україні ще в 2018 році.

Раніше також повідомлялсоь, що з 1 жовтня молдавський лоукостер FlyOne розпочне виконання рейсів за маршрутом Кишинів-Київ-Кишинів.

Читайте РБК-Україна в Google News
БориспольАвиакомпания