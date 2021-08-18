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Молдовский лоукостер FlyOne открывает рейсы в Киев

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Среда 18 августа 2021 11:08
Молдовский лоукостер FlyOne открывает рейсы в Киев Фото: молдовский лоукостер FlyOne будет летать в Киев (flickr.om/gauthierbonnet)
Автор: Инна Собора

С 1 октября молдавский лоукостер FlyOne начнет выполнение рейсов в Киев. Полеты будут осуществлять из Кишинева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcost.ua.

Авиакомпания будет летать в аэропорт "Киев" (Жуляны) трижды в неделю, а с 24 октября частота рейсов увеличится до четырех.

Билеты уже доступны для бронирования с ценой от 39 евро в одну сторону и от 78 евро туда-обратно.

В стоимости самых дешевых билетов в тарифе Standart маленькая ручная кладь размером 40x30x20 см, а также онлайн регистрация за 24 часа до вылета.

В пути самолет будет находиться ровно час.

Ранее лоукостер Wizz Air запустил рейс из "Борисполя" в столицу ОАЭ.

РБК-Украина писало, что МАУ возобновили авиарейсы из Киева в Ниццу.

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