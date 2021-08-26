ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще один европейский лоукостер начнет полеты в Украину с 1 сентября

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 11:45
Еще один европейский лоукостер начнет полеты в Украину с 1 сентября Фото: самолеты Eurowings (flickr.com-Pascal)
Автор: РБК-Украина

С 1 сентября 2021 года в Украину начнет летать еще один европейский лоукостер. Речь идет об авиакомпании Eurowings - дочернем подразделении немецкой Lufthansa.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Международного аэропорта "Борисполь".

Сообщается, что 1 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлится первый рейс Eurowings сообщением Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницу.

Eurowings осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.

Напомним, лоукостер Eurowings заявлял о планах начать работу в Украине еще в 2018 году.

Ранее также сообщалсоь, что с 1 октября молдавский лоукостер FlyOne начнет выполнение рейсов по маршруту Кишинев-Киев-Кишинев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борисполь Авиакомпания
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать