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Ще один європейський лоукостер почне польоти до України з 1 вересня

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 11:45
Ще один європейський лоукостер почне польоти до України з 1 вересня Фото: літаки Eurowings (flickr.com-Pascal)
Автор: РБК-Україна

З 1 вересня 2021 року до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings - дочірній підрозділ німецької Lufthansa.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Повідомляється, що 1 вересня в аеропорту "Бориспіль" приземлиться перший рейс Eurowings сполученням Дюссельдорф-Київ-Дюссельдорф. Авіаперевізник буде виконувати рейси три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницю.

Eurowings здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319.

Нагадаємо, лоукостер Eurowings заявляв про плани розпочати роботу в Україні ще в 2018 році.

Раніше також повідомлялсоь, що з 1 жовтня молдавський лоукостер FlyOne розпочне виконання рейсів за маршрутом Кишинів-Київ-Кишинів.

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