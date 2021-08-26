Ще один європейський лоукостер почне польоти до України з 1 вересня
З 1 вересня 2021 року до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings - дочірній підрозділ німецької Lufthansa.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Повідомляється, що 1 вересня в аеропорту "Бориспіль" приземлиться перший рейс Eurowings сполученням Дюссельдорф-Київ-Дюссельдорф. Авіаперевізник буде виконувати рейси три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницю.
Eurowings здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319.
Нагадаємо, лоукостер Eurowings заявляв про плани розпочати роботу в Україні ще в 2018 році.
Раніше також повідомлялсоь, що з 1 жовтня молдавський лоукостер FlyOne розпочне виконання рейсів за маршрутом Кишинів-Київ-Кишинів.