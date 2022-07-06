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Ще один британський міністр подав у відставку

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Лондон, Середа 06 липня 2022 11:20
Ще один британський міністр подав у відставку Фото: міністр у справах і дітей Великобританії Вілл Куїнс (flickr.com/192333790@N05/)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр у справах і дітей Великобританії Уілл Куінс подав у відставку, заявивши, що у нього "не було вибору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"З великим сумом і жалем, сьогодні вранці я подав прем'єр-міністру прохання про відставку. Я бажаю своєму наступнику всього хорошого - це найкраща робота в уряді", - заявив міністр.

Зазначимо, що минулого тижня в Британії розгорівся скандал, коли стало відомо, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті громад Кріс пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі. Після політик подав у відставку.

Нагадаємо, напередодні пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

На початку червня Джонсон заручився довірою британського парламенту, голосування проходило на тлі давніх скандалів з приводу вечірок на Даунінг-стріт під час covid-обмежень.

Детальніше про ту ситуацію - в матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

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