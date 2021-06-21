Ще кілька країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі

Ще кілька країн приєдналися до бойкоту Білорусі у повітряному постранстве через вимушену посадку літака в Мінську. Вони приєдналися до рішення ЄС про заборону на допуск в свій повітряний простір і аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.

Про це йдеться в повідомленні офіційного представника глави дипломатії ЄС Петер Стано, передає Swissinfo.ch.

У повідомленні йдеться, що до заборони приєдналися деякі країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

"Країни-кандидати, зокрема, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни ЄАВТ, як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення Ради ЄС", - йдеться в повідомленні Стано.

Також в документі наголошується, що перераховані вище країни забезпечать "відповідність своєї національної політики даному рішенню Ради".