Еще миллион избирателей: голосовать на выборах разрешили без прописки

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила голосовать на местных выборах осенью 2020 года украинцам без прописки. Правом голоса смогут воспользоваться более миллиона избирателей

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что ЦИК утвердил порядок определения избирательного адреса избирателя, у которого нет зарегистрированного места жительства. Постановление вступает в силу с 1 июля.

По оценкам комиссии, свыше 1 млн украинцев не имели возможности реализовать право голоса на местных выборах, поскольку не имеют прописки. В эту категорию относятся и те, кому на момент голосования только исполнится 18 лет, но по определенным причинам не могут зарегистрироваться по месту жительства.

Таким образом, орган ведения Государственного реестра сможет определить адрес избирательный адрес по месту фактического проживания. Для этого избирателю необходимо обратиться в орган ведения Госреестра избирателей с заявлением о включении в него и/или об изменении избирательного адреса по месту жительства.

Заявление можно подать в бумажной форме и через интернет (в этом случае с квалифицированной электронной подписью избирателя). Заявление можно подать в период между и в первые пять дней избирательного процесса. В случае, если избирательный адрес уже был определен по месту жительства, то изменить его можно не ранее чем через 180 дней после внесения предыдущей записи в реестр.

Отметим, на сегодняшней пресс-конференции премьер Денис Шмыгаль заявил, что местные выборы могут перенести только в случае введения тотальных ограничений из-за коронавируса.

Ранее также сообщалось, что ЦИК начал тестировать смену места голосования онлайн.