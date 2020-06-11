Ще мільйон виборців: голосувати на місцевих виборах дозволили без прописки

Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила голосувати на місцевих виборах восени 2020 року українцям без прописки. Правом голосу зможуть скористатися більше мільйона виборців

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Повідомляється, що ЦВК затвердила порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання. Постанова набирає чинності з 1 липня.

За оцінками комісії, понад 1 млн українців не мали можливості реалізувати право голосу на місцевих виборах, оскільки не мають прописки. До цієї категорії належать і ті, кому на момент голосування виповниться 18 років, але з певних причин не можуть зареєструватися за місцем проживання.

Таким чином, орган ведення Державного реєстру зможе визначити адресу виборчу адресу за місцем фактичного проживання. Для цього виборцю необхідно звернутися до органу ведення Держреєстру виборців із заявою про включення до нього та/або про зміну виборчої адреси за місцем проживання.

Заяву можна подати в паперовій формі та через інтернет (в цьому випадку з кваліфікованим електронним підписом виборця). Заяву можна подати у період між та в перші п'ять днів виборчого процесу. У разі, якщо виборча адреса вже була визначена за місцем проживання, то змінити її можна не раніше ніж через 180 днів після внесення попереднього запису до реєстру.

Відзначимо, на сьогоднішній прес-конференції прем'єр Денис Шмигаль заявив, що місцеві вибори можуть перенести тільки в разі введення тотальних обмежень через коронавірус.

Раніше також повідомлялося, що ЦВК почав тестувати зміну місця голосування онлайн.