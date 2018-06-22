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Еще в двух районах оккупированного Крыма из-за засухи объявили чрезвычайное положение

НовостиОбщество    22.06.2018 - 16:33
Фото: засуха (pixabay.com)
Фото: засуха (pixabay.com)

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи объявлен в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма

В оккупированном Крыму в связи с засухой объявлено чрезвычайное положение в еще двух районах на полуострове. Об этом со ссылкой на подконтрольное Кремлю министерство сельского хозяйства Крыма передает "Радио Свобода".

"Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи объявлен в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее чрезвычайное положение из-за засухи был объявлен в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма.

В конце мая российский "глава Крыма" Сергей Аксенов оценил ущерб крымских аграриев от весенней засухи, и отметил, что потери составили более один миллиард рублей (это более 400 млн гривен, - ред.).

Напомним, недавно в Укргидрометцентре сообщили, что четверть территории Украины (25%) охвачена засухой.

Отметим, что Крым за последний год увеличил экспорт зерна в Сирию, что обеспечивает аннексирована Россией полуострова, который находится под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы.

Крым поддерживает правительство Асада, экспортируя зерно в Сирию, - Reuters Четверть территории Украины охвачена засухой, - Укргидрометцентр
Теги публикации: Крым, засуха  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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