Еще в двух районах оккупированного Крыма из-за засухи объявили чрезвычайное положение

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи объявлен в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма

В оккупированном Крыму в связи с засухой объявлено чрезвычайное положение в еще двух районах на полуострове. Об этом со ссылкой на подконтрольное Кремлю министерство сельского хозяйства Крыма передает "Радио Свобода".

"Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи объявлен в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее чрезвычайное положение из-за засухи был объявлен в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма.

В конце мая российский "глава Крыма" Сергей Аксенов оценил ущерб крымских аграриев от весенней засухи, и отметил, что потери составили более один миллиард рублей (это более 400 млн гривен, - ред.).

Напомним, недавно в Укргидрометцентре сообщили, что четверть территории Украины (25%) охвачена засухой.

Отметим, что Крым за последний год увеличил экспорт зерна в Сирию, что обеспечивает аннексирована Россией полуострова, который находится под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы.