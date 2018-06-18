Четверть территории Украины охвачена засухой, - Укргидрометцентр

Засуха в Украине наблюдается преимущественно в юго-восточной части страны

Четверть территории Украины (25%) охвачена засухой. Об этом заявила руководитель агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, по словам Адаменко, засуха в Украине наблюдается преимущественно в юго-восточной части страны.

"Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине, сегодня, 18 июня, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.