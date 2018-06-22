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У ще двох районах окупованого Криму через посуху оголосили надзвичайний стан

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 16:33
Фото: посуха (pixabay.com)
Фото: посуха (pixabay.com)

Режим надзвичайної ситуації через посуху оголошений у Джанкойському і Красноперекопському районах Криму

В окупованому Криму у зв'язку із посухою оголошено надзвичайний стан у ще двох районах на півострові. Про це із посиланням на підконтрольне Кремлю міністерство сільського господарства Криму передає "Радіо Свобода".

"Режим надзвичайної ситуації через посуху оголошений у Джанкойському і Красноперекопському районах Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше надзвичайний стан через посуху був оголошений в Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Совєтському районах окупованого Криму.

Наприкінці травня російський "глава Криму" Сергій Аксьонов оцінив збиток кримських аграріїв від весняної посухи, і зазначив, що втрати склали понад один мільярд рублів (це понад 400 мільйонів гривень, - ред.).

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі повідомили, що чверть території України (25%) охоплена посухою.

Зазначимо, що Крим за останній рік збільшив експорт зерна до Сирії, що забезпечує анексованому Росією півострову, котрий перебуває під санкціями, збут надлишків урожаю і гарантує президентові Башару Асаду надійні поставки пшениці.

Крим підтримує уряд Асада, експортуючи зерно до Сирії, - Reuters Чверть території України охоплена посухою, - Укргідрометцентр
Теги публікації: Крим, засуха  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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