Еще в двух освобожденных районах Киевской области вводят комендантский час почти на три дня

В освобожденных от российских оккупантов Вышгородском и Бучанском районах Киевской области вводится усиленный комендантский час почти на трое суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка .

"В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и были освобождены украинскими силами обороны, комендантский час усилен", - сообщил в Telegram Павлюк.

Он уточнил, что на территории этих городов и близлежащих населенных пунктов комендантский час будет действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля.

Глава ОВА добавил, что в это время запрещено находиться на улицах населенных пунктов, перемещаться на автомобилях и пешком. Павлюк призвал жителей этих районов придерживаться всех рекомендаций местных властей.