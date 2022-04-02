Еще в двух освобожденных районах Киевской области вводят комендантский час почти на три дня

В освобожденных от российских оккупантов Вышгородском и Бучанском районах Киевской области вводится усиленный комендантский час почти на трое суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.
"В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и были освобождены украинскими силами обороны, комендантский час усилен", - сообщил в Telegram Павлюк.
Он уточнил, что на территории этих городов и близлежащих населенных пунктов комендантский час будет действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля.
Глава ОВА добавил, что в это время запрещено находиться на улицах населенных пунктов, перемещаться на автомобилях и пешком. Павлюк призвал жителей этих районов придерживаться всех рекомендаций местных властей.
Напомним, ранее в нескольких общинах Броварского района Киевской области объявили о введении длительного комендантского часа.
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