В нескольких общинах Броварского района вводят комендантский час почти на три дня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram .

Так, в Барышевской, Великодимерской и Калитянской общинах Броварского района комендантский час будет действовать с 21.00 02 апреля до 06.00 05 апреля.

В остальных общинах Броварского района комендантский час будет действовать, как обычно - с 21.00 02 апреля до 06.00 03 апреля.

"Помните: в это время запрещено находиться на улице и в общественных местах без документов и специальных удостоверений. Исключение – необходимость перейти в укрытие во время воздушной тревоги", - написал Сапожко.