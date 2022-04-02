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Ще у двох звільнених районах Київської області вводять комендантську годину майже на три дні

Фото: патрульний на блок-посту (t.me/UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У звільнених від російських окупантів Вишгородському та бучанському районах Київської області вводиться посилена комендантська година майже на три доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

"У населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, які перебували під російською окупацією і були звільнені українськими силами оборони, комендантська година посилена", - повідомив у Telegram Павлюк.

Він уточнив, що на території цих міст і прилеглих населених пунктів комендантська година діятиме з 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня.

Глава ОВА додав, що в цей час заборонено перебувати на вулицях населених пунктів, переміщатися на автомобілях і пішки. Павлюк закликав жителів цих районів дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади.

Нагадаємо, раніше в кількох громадах Броварського району Київської області оголосили про введення тривалої комендантської години.

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Київська областьКомендантська годинаВышгородБучаВійна Росії проти України