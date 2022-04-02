Ще у двох звільнених районах Київської області вводять комендантську годину майже на три дні

У звільнених від російських окупантів Вишгородському та бучанському районах Київської області вводиться посилена комендантська година майже на три доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.
"У населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, які перебували під російською окупацією і були звільнені українськими силами оборони, комендантська година посилена", - повідомив у Telegram Павлюк.
Він уточнив, що на території цих міст і прилеглих населених пунктів комендантська година діятиме з 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня.
Глава ОВА додав, що в цей час заборонено перебувати на вулицях населених пунктів, переміщатися на автомобілях і пішки. Павлюк закликав жителів цих районів дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади.
Нагадаємо, раніше в кількох громадах Броварського району Київської області оголосили про введення тривалої комендантської години.
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