Ще у двох звільнених районах Київської області вводять комендантську годину майже на три дні

У звільнених від російських окупантів Вишгородському та бучанському районах Київської області вводиться посилена комендантська година майже на три доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка .

"У населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, які перебували під російською окупацією і були звільнені українськими силами оборони, комендантська година посилена", - повідомив у Telegram Павлюк.

Він уточнив, що на території цих міст і прилеглих населених пунктів комендантська година діятиме з 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня.

Глава ОВА додав, що в цей час заборонено перебувати на вулицях населених пунктів, переміщатися на автомобілях і пішки. Павлюк закликав жителів цих районів дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади.