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Еще двое судей Верховного суда подали в отставку

Автор: Валерия Полищук

Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Светлана Вус и Василий Огурецкий подали в отставку. Соответствующие заявления получил Высший совет правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Высшего совета правосудия.

Вопрос отставки Вус и Огурецкого рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится в четверг, 2 сентября.

Светлана Вус работает в Верховном суде уже 25 лет - с 1996 года.

Василий Огурецкий работает в Верховном суде с ноября 2017 года. До этого 22 года занимал должность судьи в Апелляционном суде Донецкой области.

Напомним, ранее судья Николай Гусак подал в отставку с Верховного суда. Он стал пятым судьей ВСУ, который за последний год подал в отставку.

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