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Ще двоє суддів Верховного суду подали у відставку

Автор: Валерія Поліщук

Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Світлана Вус та Василь Огурецький подали у відставку. Відповідні заяви отримала Вища рада правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порядок денний Вищої ради правосуддя.

Питання відставки Вус і Огурецького розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться в четвер, 2 вересня.

Світлана Вус працює у Верховному суді вже 25 років - з 1996 року.

Василь Огурецький працює у Верховному суді з листопада 2017 року. До цього 22 роки обіймав посаду судді в Апеляційному суді Донецької області.

Нагадаємо, раніше суддя Микола Гусак подав у відставку з Верховного суду. Він став п'ятим суддею ВСУ, який за останній рік подав у відставку.

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