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Еще двое боевиков из "ЛНР" получили тюремные сроки

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 12:45
Еще двое боевиков из "ЛНР" получили тюремные сроки Фото: еще двое боевиков "ЛНР" получили тюремное заключение (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Суд вынес приговор двум боевикам из так названной "Луганской народной республики", воевавшим против Украины. Они получили тюремные сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Боевики попали в плен в мае во время боев на территории Луганской области. Один из них начал "карьеру" в незаконных военных формированиях еще в 2015 году. Другой пошел на войну, чтобы не сесть в тюрьму за кражу.

Следователи СБУ собрали доказательную базу, которая была передана в суд. Производство велось по двум статьям УКУ. Боевики из "ЛНР" получили тюремные сроки - 10 и 8 лет лишения свободы.

Напомним, что на Закарпатье задержали российского шпиона, который хотел проникнуть в волонтерские организации.

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