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Ще двоє бойовиків з "ЛНР" отримали тюремні строки

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Україна, Четвер 21 липня 2022 12:45
Ще двоє бойовиків з "ЛНР" отримали тюремні строки Фото: ще двоє бойовиків "ЛНР" отримали тюремне ув'язнення (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Суд виніс вирок двом бойовикам з так названої "Луганської народної республіки", які воювали проти України. Вони отримали тюремні строки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Бойовики потрапили у полон у травні під час боїв на території Луганської області. Один з них розпочав "кар'єру" у незаконних військових формуваннях ще у 2015 році. Інший пішов на війну, аби не сісти у в'язницю за крадіжку.

Слідчі СБУ зібрали доказову базу, яка була передана до суду. Провадження велося за двома статтями ККУ. Бойовики з "ЛНР" отримали тюремні строки - 10 і 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Закарпатті затримали російського шпигуна, який хотів проникнути у волонтерські організації.

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