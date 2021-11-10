Еще две страны остаются открытыми для туристов из Украины

Чехия и Австрия сохраняют возможность въезда для украинских путешественников. Таким образом, список стран, которые приняли соответствующее решение после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС, увеличилось до шести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше", - написал он.
Въезд в Чехию разрешен при условии получения двух прививок от коронавируса вакцинами AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield. При этом с момента получения второй дозы вакцины должно пройти по меньшей мере 14 дней.
Кроме того, перед въездом в Чехию необходимо в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/.
"Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля", - говорится в сообщении.
Также при себе необходимо иметь полис медицинской страховки на время поездки.
В то же время сохраняет действующие правила въезда для украинцев и Австрия.
"Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации", - написал глава МИД Украины.
Для въезда на территорию Австрии без регистрации и карантина необходимо иметь сертификат о полной вакцинации от COVID-19, подтверждение о выздоровлении (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская или официальная справка от врача с указанием наличия нейтрализующих антител, не старше 90 дней), оформленная на английском или немецком языках.
Напомним, ранее четыре страны сохранили действующие условия въезда для украинцев. Так, Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и раньше.
Кроме того, Нидерланды сохранили возможность въезда для граждан Украины при условии полной вакцинации от COVID.
В то же время Эстония не изменила правила въезда для украинских туристов.
При этом Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для туристов из Украины.